Vampire Survivors - La bande-son du jeu bientôt disponible au format vinyle

Si à force de passer de longues heures sur Vampire Survivors vous avez fini par ne plus pouvoir vous sortir son OST de la tête, l'annonce qui suit ne va rien arranger ! iam8bit, le développeur poncle et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer le premier volume de la bande-son de Vampire Survivors au format vinyle. Le tout sera proposé sur un double vinyle et disponible à partir du 26 avril 2024.

À propos de Vampire Survivors (Original Soundtrack Vol.1) 2LP :

Personne ne s'attendait à ce que Vampire Survivors déboule comme il l'a fait sur la scène des jeux indépendants. Le premier titre de Poncle associait un gameplay roguelike de type bullet-hell à une esthétique gothique impertinente mais indéniablement radicale pour créer un mélange que les joueurs n'ont pas pu lâcher. Depuis les débuts du jeu, d'innombrables heures mortelles ont été passées à tirer toutes sortes de projectiles sur toutes sortes de morts-vivants dans des cimetières, des manoirs hantés, des forêts en folie et bien plus encore. Et chacune de ces heures a été rendue encore plus riche grâce à l'incroyable bande-son de Vampire Survivors.

En partie Sendup, en partie Tribute, mais toujours entièrement originale, la bande-son synthétisée de Survivors, créée par le super duo Daniele Zandara et Will Davies, rappelle les franchises de chasseurs de vampires d'antan. Mais elle le fait dans un environnement sonore résolument moderne, explorant des choses qui étaient impossibles avec les anciennes puces sonores. La musique qui en résulte est épique, nostalgique et inattendue, remplie de riffs radicaux et de fills de batterie à fort impact.

iam8bit aime vivre à l'intersection de la nostalgie et de la new-wave (sans parler de l'intersection de l'envoi et de la sincérité), c'est pourquoi nous étions impatients de vous présenter cet album. Il s'agit du 2xLP Vampire Survivors Vol.1, un florilège de vos chansons, thèmes et morceaux préférés de la beauté de l'enfer de Poncle. En accord avec le thème et l'esthétique, nous avons pressé ces chansons sur un vinyle rouge Blood Splatter teinté de cramoisi.

Plus : la pochette, qui parle d'elle-même, avec l'illustrateur Nimit Malavia qui a parfaitement capturé l'ambiance de Vampire Survivors avec un morceau si puissant et si méchant que vos gribouillis de gardien de trappeur du collège ne pourraient que rêver d'être aussi cools.

Le tout est réuni pour créer un chef-d'œuvre de vinyle radical, tueur de morts-vivants et mangeur d'ail.