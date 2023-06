Valthirian Arc: Hero School Story 2 s'offrira une sortie fin juin sur Nintendo Switch

Après un premier épisode ayant su conquérir son public, PQube et le développeur Agate sont de retour cet été avec l'annonce de Valthirian Arc: Hero School Story 2 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour le 22 juin 2023 en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Certains héros ne naissent pas, mais sortent de la meilleure école de héros : la tienne. Crée et gère ta propre académie de héros dans ce jeu mêlant RPG et simulation ! Occupe-toi d'un groupe unique d'élèves toujours plus nombreux et participe à des combats stratégiques au tour par tour au cours d'une histoire sur plus de dix ans. UNE HISTOIRE SUR DIX ANS Découvre la vérité sur l'éveil d'un ancien dragon semant le chaos à travers Valthiria. Réussiras-tu à relancer l'académie et à unir les royaumes pour repousser le mal ? LE CONTRÔLE T'APPARTIENT : CRÉE ET GÈRE TON ÉCOLE DE HÉROS ÉTABLIS UN PROGRAMME Répartis les horaires des élèves sur différents cours pour faire d'eux de véritables héros. Ta gestion de la classe influencera la manière dont les élèves réalisent les quêtes ! ORGANISE, PRÉVOIS ET EXÉCUTE : COMBATS STRATÉGIQUES AU TOUR PAR TOUR Choisis ton groupe pour chaque quête et emmène tes élèves sur le terrain pour combattre les monstres de Valthiria. ASSEZ DE DEVOIRS Les élèves ne peuvent pas passer leur temps sur le terrain ou à étudier. Participe à des concours saisonniers de nage, de pêche, de nourriture et de bonhommes de neige !

Valthirian Arc : Hero School Story 2​

Précommander sur amazon.fr

Source : Nintendo