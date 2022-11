Valthirian Arc: Hero School Story 2 - Le RPG Fantasy revient en 2023 sur Nintendo Switch

Après un premier épisode sorti en 2018, Valthirian Arc: Hero School Story revient en 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents dans un tout nouvel épisode, sobrement intitulé Valthirian Arc: Hero School Story 2. En attendant de nouvelles informations sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous proposé par PQube et Agaté.

DIRIGEZ ET ENTRETENEZ L'AVENIR DE VALTHIRIA.

Dans Valthirian Arc : Hero School Story 2, élevez vos élèves grâce à des arcs narratifs magnifiquement conçus, dirigez votre académie grâce à des mécanismes de simulation de gestion et lancez-vous dans des missions dangereuses grâce à des combats tactiques au tour par tour.



Les étudiants resteront dans votre académie pendant trois ans avant d'être diplômés. Pendant cette période, ils peuvent étudier la physique, la magie, le clergé ou le travail en arc. Chacun d'entre eux affectera la réputation et le statut de votre académie au sein de Valthiria. Adaptez les bâtiments de votre académie à vos besoins.

DONNEZ AUX ÉTUDIANTS UNE EXPÉRIENCE "SUR LE TERRAIN".

Envoyez vos élèves en mission pour résoudre des problèmes urgents dans les zones ouvertes du royaume de Valthiria. En perfectionnant leurs compétences et leurs capacités, vous obtiendrez d'éminents diplômés et renforcerez le prestige de votre académie.

Vos responsabilités peuvent devenir écrasantes, mais votre attention aux détails et à la prise de décision stratégique peut vous récompenser avec plus de ressources, de nouveaux étudiants talentueux, et même de nouvelles classes de travail à débloquer.

S'ENGAGER DANS DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

Sauver le monde n'est pas sans conséquences pour les élèves. Après tout, il ne s'agit pas de travailler sans s'amuser ! Permettez à vos élèves de participer à une variété de mini-jeux, notamment des compétitions de pêche, de restauration et de natation !