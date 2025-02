Urban Myth Dissolution Center - Déjà 100.000 unités écoulées en 10 jours

Si pour un jeu AAA il est compliqué de s'assurer aujourd'hui des ventes correctes, on oublie trop souvent la galère de la concurrence pour les développeurs indépendants quand on sait le nombre de jeux qui sortent chaque semaine sur les différentes plateformes. Développé par Hakababunko, Urban Myth Dissolution Center est un jeu d'enquête mêlant aventure psychologique et monde paranormal, le tout avec un aspect totalement rétro. Bonne surprise de ce début d'année d'après le test de notre camarade Thatgunman, le développeur Shueisha Games vient de publier un communiqué annonçant qu'ils avaient réussit à vendre 100000 unités de leur titre en à peine 10 jours. Pour rappel, le titre est disponible sur l'eShop au tarif de 17,49€.

Un problème avec des objets maudits, des manifestations paranormales ou même d'autres dimensions ? Le Centre de dissolution des légendes urbaines est là pour vous aider !

Entrez dans la peau de l'héroïne, Azami Fukurai, et enquêtez sur diverses légendes urbaines sous la tutelle d'Ayumu Meguriya, le directeur du Centre possédant des pouvoirs psychiques très puissants.

À propos du jeu

Ce jeu structuré autour de plusieurs enquêtes présentées sous forme d’épisodes vous plonge grâce à son style en pixel art psychédélique dans le monde des légendes urbaines circulant sur le net.

Incarnez Azami Fukurai et menez l'enquête en interrogeant les témoins et en recueillant des indices sur place et sur les réseaux sociaux afin de découvrir la vérité qui se cache derrière chaque légende urbaine et révéler le passé des clients qui ont été confrontés à ces phénomènes paranormaux. À travers la « dissolution » des légendes urbaines, quelle sorte de mystère renversant parviendrez-vous à percer ?

Le Centre de dissolution des légendes urbaines

Le Centre de dissolution des légendes urbaines est une institution privée spécialisée dans l'investigation des nombreuses légendes urbaines foisonnant sur Internet et dans le monde réel grâce à des enquêtes effectuées sur place et en ligne et au pouvoir d'Acuité d'Ayumu Meguriya.