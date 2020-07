Untitled Goose Game repéré en version boîte sur Nintendo Switch

Sorti l'année dernière, Untitled Goose Game est un jeu qui a fait sensation sur PC et Nintendo Switch. Non seulement le jeu a remporté un grand succès critique et public mais son personnage principal, une oie chapardeuse, est devenue iconique au point de la retrouver désormais sur toute série d'objets : T-Shirts, chaussettes, pulls, etc. Malheureusement pour le moment, le jeu n'est disponible qu'en téléchargement... Mais cela pourrait changer si on se fie au catalogue de jeux vidéo d'Amazon Allemagne qui liste désormais le titre en version boîte pour une sortie le 22 septembre prochain . A priori, le jeu serait édité par Skybound Games qui a déjà édité d'autres titres sur Nintendo Switch comme Baldur's Gate Enhanced Edition. Il est actuellement proposé à 35,99€. Evidemment, il faudra attendre une confirmation officielle pour savoir si Untitled Goose Game aura bien droit à sa version boîte...

