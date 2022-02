Unpacking ne proposera aucun DLC mais pourrait connaître une suite selon ses développeurs

Les développeurs de chez Witch Beam, les créateurs d'Unpacking sorti sur Nintendo Switch depuis le 2 novembre dernier ont accordé une interview au média américain EDGE dans laquelle ils sont revenus sur le succès du jeu mais aussi sur l'avenir de celui-ci. Unpacking, rappelons-le, est un simulateur de déménagement extrêmement narratif qui vous propose de sortir des objets de cartons afin de les ranger dans plusieurs nouveaux logements tout en découvrant l'histoire de leur propriétaire, le jeu vient de plus récemment de gagner un prix lors des D.I.C.E. awards 2022. Voici ce que Tim Dawson et Wren Brier, les cofondateurs de Witch Beam déclarent au magazine EDGE :

«Nous avons travaillé les grands thèmes et les grandes idées que nous voulions aborder dans ce jeu, nous l'avons terminé et bouclé. Et les gens nous ont dit "S'il vous plaît, faites plus de niveaux", mais je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent.

Nous avons raconté l'histoire que nous devions raconter. Nous ne serions pas nécessairement opposés à travailler sur un autre concept narratif mais ce serait une suite plutôt qu'une extension. Cependant ne vous attendez pas à une suite dans l'immédiat car nous sommes très fatigués et nous voulons faire quelque chose de différent."