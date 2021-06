Une artiste réclame 12 millions de dollars à Capcom pour avoir utilisé son travail sans autorisation notamment dans Resident Evil 4

Vendredi, la scénographe Judy A. Juracek a porté plainte contre Capcom pour avoir utilisé près de 80 images lui appartenant sans aucune autorisation dans une série de jeux vidéo dont Resident Evil 4 : Wii Edition. Ces images proviendrait d'un livre qu'elle a publié en 1996 nommé Surfaces et livré avec un CD-Rom compilant des photos et des textures sous licence. Ainsi on retrouverait des motifs de verre brisé, des arabesques, des moulures et des designs d'intérieur reproduits à l'identique dans les jeux de Capcom (notamment Resident Evil et Devil May Cry) comme on peut le voir sur différentes images étayant la plainte de Judy A. Juracek. La majorité des preuves rapportées par l'artiste proviennent des fuites de données subies par Capcom l'année dernière dont la plus accablante montrant une même image référencée avec le même code chez Capcom et sur le CD-Rom du livre Surfaces.

Judy A. Juracek réclame 12 millions de dollars de dommages et intérêts pour violation du droit d'auteur et entre 2 500 et 25 000 dollars pour chaque image utilisée sans autorisation. Pour le moment Capcom n'a pas souhaité réagir à cette plainte sachant que la société est déjà visée par une plainte l'accusant d'avoir repris sans autorisation pour Resident Evil Village un monstre issu du film Frankenstein's Army.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la plainte complète ICI.

Source : Videogameschronicle