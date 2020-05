Un live spécial Dragon Quest prévu pour le 27 mai

Vous l'avez peut-être aperçu il y a quelques mois de cela mais la Toei Animation, studio de production de séries d'animation japonaise, avait pour objectif de réaliser une nouvelle adaptation du manga Dragon Quest : Dai no Daibouken. Teasé en décembre 2019 par la maison de production, nous avons eu jusqu'à maintenant aucune nouvelle concernant cette nouvelle série animée. Cependant, nous apprenons aujourd'hui via le site officiel de la série, qu'un live Youtube est prévu pour le 27 mai 2020 à 20h heure japonaise (ici). D'après le communiqué, nous en apprendrons plus sur le casting de la série mais aussi sur le prochain jeu réunissant Daï et ses amis.

Si vous n'avez pas encore vu la vidéo dévoilant le projet Dragon Quest : Dai no Daibouken celle-ci est disponible ci-dessous.