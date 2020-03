Un employé de Nintendo of America atteint du coronavirus

Il y a une dizaine de jours, on vous disait que Nintendo of America avait pris des mesures pour freiner le coronavirus. Mais visiblement, ça n'aura pas suffit pour que le virus pénètre l'entreprise. Le site américain The Seattle Times, qui s'occupe d'annoncer l'évolution de la situation journalière du coronavirus aux Etats-Unis a annoncé qu'un employé de Nintendo of America, à Redmond, dans l'Etat de Washington, avait contracté le virus. Tous les autres employés qui avaient été en contact avec cette personne se sont mises en quarantaine. Nintendo a accompagné cette annonce d'une déclaration :

Nintendo of America soutient cette personne pendant son rétablissement et continuera de prendre des précautions pour protéger la santé et le bien-être de tous nos employés et de la communauté en général.

Tous les employés de Nintendo of America dans l'Etat de Washington travaillent désormais depuis leur domicile

Source : Seattletimes