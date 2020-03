Nintendo of America laisse ses employés travailler à domicile à cause du coronavirus

De jour en jour, le coronavirus progresse. L'épidémie est désormais présente dans la majorité du monde, et de plus en plus d'initiatives commencent à émerger pour freiner le virus. Et Nintendo ne fait pas exception. Ainsi, Nintendo of America a déclaré dans un communiqué qu'ils suivent de près l'évolution de l'épidémie et que les employés habitants en Californie et dans l'Etat de Washington pouvaient (et même devaient) travailler à domicile. Voici le communiqué en question :

Nintendo of America a pris les mesure de précautions nécessaire pour permettre aux employés de NOA dans les États de Californie et de Washington de travailler à domicile. La sécurité et le bien-être de nos employés sont notre priorité absolue. Nous continuons de suivre de près l'évolution du COVID-19 et partageons nos préoccupations et notre soutien aux personnes touchées par l'épidémie de COVID-19.

Le coronavirus menace également des événements, tel que l'E3 2020, qui risque d'être annulé si l'épidémie continue de progresser ainsi.