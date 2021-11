Un coup d'œil sur la Nintendo DS ultra rare édition McDonald's

Si en tant que fan de Nintendo, on connait forcément toutes les consoles de la firme au plombier, il y a des modèles très rares qui font la joie des collectionneur. c'est le cas par exemple de l'étonnante DS a un seul écran. Il y a aussi cette Nintendo DS édition McDonald's ! Pour info, il s'agit d'une console non commercialisée et conçue exclusivement pour les succursales McDonald's au Japon en 2010. Ces consoles spéciales, produites en très peu d'exemplaires (il y en aurait à priori 5) étaient fournies avec différentes cartouches permettant au personnel de l'enseigne d'apprendre à cuisiner mais aussi à servir dans les restaurants de la chaîne de fast-food. Logiquement les consoles étaient censées être utilisées et ensuite renvoyées à Nintendo... Cependant, manifestement, il semblerait que certaines consoles n'aient pas été rendues. Ainsi, depuis plusieurs mois , un utilisateur de Twitter ayant réussi à mettre la main sur cette étrange DS en publie des images et partage des infos sur les réseaux sociaux. L'occasion, pour nous pauvres mortels, de jeter un œil sur la consoles, ses cartouches mais aussi les manuels fournis. Retrouvez quelques images ci-dessous et plus encore sur le compte Twitter de @XX_750000.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

