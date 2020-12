Un coup d'œil sur l'étonnante DS à un seul écran conçue officiellement par Nintendo

C'est le genre de trouvaille qui peut faire vaciller n'importe quel fan de Nintendo dans une brocante ou sur un site d'enchères ! Il existe une Nintendo DSi a un seul écran ! Conçue officiellement par Nintendo, cette Nintendo DS spéciale était destinée exclusivement aux grandes enseignes mettant en place les fameuses "Nintendo Zone", ces points de ralliement qui dans les années 2010 permettaient aux possesseurs de NDS et de 3DS de télécharger des démos et autres contenus exclusifs notamment dans les restaurants McDonald's.

Alors certes, ce n'est pas une découverte mais dans une vidéo publiée sur la page Youtube The Retro Future, cette DS étonnante (récupérée dans une vente aux enchères pour 400£ / 440€) se laisse approcher et observer sous toutes les coutures. Pas de boutons, ni de camera, cette DS ne disposait que d'un écran tactile et d'un port cartouche permettant de lire les jeux DS (qui sont donc jouables à condition de n'utiliser que le tactile) C'est grâce à une cartouche spéciale qu'il était possible de se connecter à un serveur Nintendo (aujourd'hui fermée) pour accéder aux démos.

Pour voir ce petit morceau d'histoire Nintendo, retrouvez la vidéo de The Retro Future ci-dessous ainsi que quelques captures d'écran. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Youtube