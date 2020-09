Un brevet dévoile un Joy-Con Nintendo Switch autonome

Il est toujours intéressant de compulser les brevets déposer par Nintendo même si on ne sait jamais vraiment s'ils vont servir un jour. Ainsi on découvre que, récemment, Nintendo a déposé pour une commercialisation internationale, le brevet d'un Joy-Con "autonome" qui contrairement aux autres ne peut pas se clipser sur le corps d'une Nintendo switch standard. Peut-être s'agit d'un Joy-Con qui pourrait venir compléter la gamme de la Nintendo Switch Lite ? Retrouvez ci-dessous le croquis de ce Joy-Con unique, en attendant, peut-être d'en découvrir plus un jour...

Source : Videogameschronicle