UHU x Super Mario : Mario retourne à la colle + gagnez une Nintendo Switch avec UHU

La société bien connue UHU, spécialisée dans la colle, s'est associée avec Nintendo pour la rentrée. Résultat Super Mario et ses amis retournent à l'école ou plutôt à la colle puisqu'on les retrouve sur de très nombreux produits de la marque comme les bâtonnets de colle UHU, la Patafix ou encore les rouleaux correcteurs. Pour fêter cette association "collante", UHU propose différentes activités liées à Mario (voir ici) et organise dans le même temps un concours vous permettant de gagner une Nintendo Switch et le jeu Super Mario Party. Pour participer et avoir tous les détails, rendez-vous ICI.

En prime, retrouvez la publicité actuellement diffusée sur les écrans de télévision en France.

Source : Uhu