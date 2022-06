Ubisoft confirme sa présence à la Gamescom 2022 qui se déroulera du 24 au 28 août à Cologne

Si Nintendo et Sony ont d'ores et déjà poliment décliné l'invitation, ce n'est visiblement pas le cas d'Ubisoft qui vient de confirmer sa présence à la Gamescom 2022. Ce salon, le plus grand salon de jeu vidéo Européen, se déroulera à Cologne (en Allemagne) du 24 au 28 août prochain .

Nous devrions très bientôt disposer de la liste officielle des participants à cette Gamescom 2022 qui fait son grand retour après plusieurs éditions digitales (ou semi-digitale) et qui devrait sans aucun doute nous donner un bel aperçu des grosses sorties pour les mois à venir. Espérons tout de même avoir la chance d'y voir quelques nouveautées annoncés sur Nintendo Switch durant les conférences qui se tiendront en marge du salon.