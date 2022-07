Ubisoft va-t-il rendre Assassin's Creed : Liberation HD injouable sur Steam même pour ceux l'ayant déjà acheté ? Ubisoft répond

MISE A JOUR :

Suite à la polémique, Ubisoft n'a pas mis longtemps à réagir. Dans un communiqué (publié sur IGN) Ubisoft assure que ce retrait n'affectera que "les DLC et les fonctionnalités en ligne" et en conséquences, à partir du 1er septembre , les joueur-euses qui ont acheté Assassin's Creed : Liberation HD et les autres jeux concernés (dont ZombiU sur Wii U- voir ici) "pourront toujours y accéder, y jouer ou les retélécharger." Retrouvez le communiqué ci-dessous.

Comme indiqué dans notre article d'assitance, seuls les DLC et les fonctionnalités en ligne seront affectés par le prochain retrait. Les propriétaires actuels de ces jeux pourront toujours y accéder, y jouer ou les retélécharger. Nos équipes travaillent avec nos partenaires pour mettre à jour ces informations sur toutes les vitrines et évaluent également toutes les options disponibles pour les joueurs qui seront impactés lorsque les services en ligne de ces jeux seront mis hors service le 1er septembre 2022. Nous avons toujours eu l'intention de tout faire en notre pouvoir pour permettre à ces titres historiques de rester disponibles dans les meilleures conditions possibles pour les joueurs, et c'est dans ce sens que nous travaillons.

NEWS ORIGINALE :

C'est une histoire qui est en train de prendre des proportions énormes sur les réseaux. Tout est parti du tweet d'un joueur qui a remarqué qu'Assassin's Creed : Liberation HD n'était plus disponible à la vente sur Steam "à la demande de l'éditeur", Ubisoft... Un retrait qui pourrait sembler insignifiant si la page Steam du jeu ne précisait "Remarque : Attention ce titre ne sera plus accessible après le 1er septembre 2022 " ! Pourquoi préciser que le titre ne sera plus accessible à partir du 1er septembre alors qu'il n'est déjà plus en vente ?

Honnêtement, on peut penser que cela signifie qu''il ne sera plus possible de le télécharger (pour celles et ceux l'ayant déjà acheté) à partir de cette date- ce qui est déjà problématique. Mais pour beaucoup de joueurs, cela pourrait aussi signifier que le jeu ne sera tout simplement plus jouable à partir du premier septembre sur Steam, même si vous l'avait payé ! Si cela devait se confirmer, ce serait une première, et évidemment, cela créerait un précédent, et ne jouerait pas en faveur du marché numérique...

Ubisoft a été contacté et, au moment où ces lignes sont écrites, l'éditeur n'a pas encore réagi. Sur le site d'Ubisoft, il est précisé cependant au sujet d'Assassin's Creed : Liberation HD qu'à partir du 1er septembre "vous ne pourrez pas lier les comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser les fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles."

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Et évidemment, ce post sera mis à jour.