Ubisoft annonce Monopoly Madness sur PC, Xbox One, Playstation 4 et Nintendo Switch

Ubisoft vient de dévoiler un nouveau jeu de la famille du Monopoly, le célèbre jeu de plateau d'Hasbro. Il s'agit de Monopoly Madness, un titre qui se propose de "réinventer" le célèbre jeu de société emblématique avec des manches plus courtes et des règles "folles" (d'où le titre- logique.) Pour plus de détails, retrouvez le trailer et la présentation du jeu ci-dessous.

Monopoly Madness est attendu sur Nintendo Switch, Xbox, Playstation et cie, le 9 décembre prochain.

Monopoly Madness

Redécouvrez le jeu de négociation de propriétés que vous aimez d'une manière inédite !

Une nouvelle façon de jouer

Avec des manches plus courtes, faites la course contre les autres joueurs dans les rues chaotiques de Monopoly City, collectez des ressources, achetez et améliorez des propriétés. Mettez des bâtons dans les roues de vos adversaires et déjouez leurs ruses pour gagner cette course à la fortune.

Préparez-vous pour de l'action

Traversez les bâtiments au volant d'un bulldozer ou détruisez des propriétés avec un marteau-piqueur. Ces tactiques vous permettront d'accumuler la plus grosse fortune. Une chose est sûre, quoi qu'il arrive, ça sera la folie !

Des environnements chaotiques et amusants

Découvrez 4 environnements uniques inspirés par le plateau de jeu MONOPOLY, chacun ayant sa propre ambiance et architecture, dont la Ville emblématique, la Vie nocturne, la Ville de la plage et Bel automne. Chaque environnement présente plusieurs niveaux et configurations, pour un total de 20 arènes jouables.

Monopoly Madness

