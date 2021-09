Labyrinthe : le jeu de société reçoit des éditions Super Mario et Pokémon

Labyrinthe, le célèbre jeu de société de Ravensburger dans lequel on essaye de récolter des trésors en évitant des pièges dans un labyrinthe en mouvement s'offre deux nouvelles éditions liées aux jeux vidéo disponibles dès à présent : Labyrinthe édition Pokémon et Labyrinthe édition Super Mario. Dans le premier, le but est d'attraper les Pokémon tandis que dans le second, les trésors sont remplacés par Mario et ses amis. Notez qu'il existe d'autres versions avec Spiderman et Harry Potter ou encore des versions junior (dès 4 ans) avec la Reine des Neiges ou la Pat'Patrouille (voir notamment sur Amazon.)

Pour plus de détails, retrouvez des images et une présentation des jeux ci-dessous.

Labyrinthe Super Mario- Jeu de société enfant et famille - Dès 7 ans - 26063 Explorez le labyrinthe du royaume champignon à la recherche de Mario et de ses amis Un grand classique des jeux de société depuis plus de 30 ans !

Un jeu de réflexion plein de rebondissements pour toute la famille !

«Mamma mia !» Où est passé Super Mario ? Le petit plombier moustachu, ainsi que son frère Luigi, Yoshi, la princesse Peach, Donkey Kong et de nombreux autres personnages se sont cachés dans le labyrinthe ! À vous d’anticiper et de faire coulisser astucieusement les couloirs du labyrinthe pour faire apparaître de nouveaux passages conduisant aux personnages recherchés. Des règles simples pour un jeu palpitant !

Dès 7 ans. De 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 à 30 minutes.

Contenu : 1 plateau de jeu, 34 plaques Labyrinthe, 24 cartes, 4 pions

Labyrinthe Pokémon – Pour enfant et Famille – De 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans – 26949 Attrapez-les tous dans le labyrinthe ! Depuis sa création en 1986, Labyrinthe enthousiasme petits et grands et a su s'imposer comme un grand classique des jeux de société ! Dans cette version, de nombreux Pokémon se sont cachés dans le labyrinthe ! Réussirez-vous à tous les attraper ?

Des règles simples pour un jeu palpitant ! À l’aide de Pikachu, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, faites glisser astucieusement les murs du labyrinthe pour vous frayer un chemin et tous les attraper. Une chasse aux Pokémon ludique dans un labyrinthe toujours en mouvement !

Un jeu de réflexion plein de rebondissements pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. Ce grand classique des jeux de société est un cadeau idéal pour les garçons et les filles fans de Pokémon !

Des parties courtes et différentes à chaque fois car le labyrinthe évolue sans cesse et ne demande qu’à être exploré !

Contenu : 1 plateau de jeu, 34 plaques Labyrinthe carrées, 24 jetons Poké Ball, 4 pions Pokémon (Pikachu, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce), 4 socles, 1 règle du jeu.

Source : Ravensburger