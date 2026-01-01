Turok: Origins s'offre une nouvelle vidéo de gameplay

Annoncé en février dernier sur Nintendo Switch 2, Turok: Origins revient faire parler de lui cette semaine avec une toute nouvelle vidéo de gameplay. Pour rappel, le titre est attendu dans le courant de l'automne 2026.

Nous vous présentons la dernière bande-annonce de gameplay de Turok: Origins, un jeu de tir de science-fiction au rythme effréné qui fait renaître la légendaire franchise de chasse aux dinosaures sous la forme d'un jeu d'action palpitant, jouable en solo ou en coopération. Cette nouvelle bande-annonce offre un aperçu passionnant des ennemis redoutables que vous affronterez, des territoires à explorer et, bien sûr, des armes puissantes que vous pourrez manier et qui sont devenues la marque de fabrique de la franchise Turok.

Incarnez le légendaire guerrier Turok pour affronter des dinosaures féroces et une menace extraterrestre terrifiante dont le but est de supprimer toute trace de vie humaine dans la galaxie. Lancez des attaques dévastatrices sur vos ennemis à l'aide d'armes et de compétences, puis récupérez leur ADN pour améliorer votre arsenal.

Embarquez dans une aventure aux enjeux considérables, en solo ou avec des amis, et élucidez des mystères qui permettront de sauver l'humanité.

Caractéristiques clés :