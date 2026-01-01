Turok: Origins s'offre une nouvelle vidéo de gameplay
Annoncé en février dernier sur Nintendo Switch 2, Turok: Origins revient faire parler de lui cette semaine avec une toute nouvelle vidéo de gameplay. Pour rappel, le titre est attendu dans le courant de l'automne 2026.
Nous vous présentons la dernière bande-annonce de gameplay de Turok: Origins, un jeu de tir de science-fiction au rythme effréné qui fait renaître la légendaire franchise de chasse aux dinosaures sous la forme d'un jeu d'action palpitant, jouable en solo ou en coopération. Cette nouvelle bande-annonce offre un aperçu passionnant des ennemis redoutables que vous affronterez, des territoires à explorer et, bien sûr, des armes puissantes que vous pourrez manier et qui sont devenues la marque de fabrique de la franchise Turok.
Incarnez le légendaire guerrier Turok pour affronter des dinosaures féroces et une menace extraterrestre terrifiante dont le but est de supprimer toute trace de vie humaine dans la galaxie. Lancez des attaques dévastatrices sur vos ennemis à l'aide d'armes et de compétences, puis récupérez leur ADN pour améliorer votre arsenal.
Embarquez dans une aventure aux enjeux considérables, en solo ou avec des amis, et élucidez des mystères qui permettront de sauver l'humanité.
Caractéristiques clés :
- Combattez des ennemis : battez-vous en solo ou en équipe contre des dinosaures, créatures et boss qui vous emmèneront dans le ciel, sur terre, dans les marécages et même les grottes afin de tester vos compétences au maximum. Participez à des combats intenses où les joueurs devront utiliser tout ce qui se trouve à leur disposition pour sortir victorieux, y compris des attaques de mêlée, des compétences spéciales, et des armes perfectionnées.
- Tirez parti de votre arsenal : débloquez et améliorez votre armement de pointe pour dominer vos combats et neutraliser vos ennemis. Fusils plasma, pistolets à rayons, fusils de précision, arcs, fusils à pompe, et plus encore seront à votre disposition.
- Débloquez des pouvoirs d'ADN : extrayez de l'ADN de vos ennemis tombés au combat et dans l'environnement afin de débloquer des pouvoirs qui changeront la donne et feront évoluer votre combinaison en temps réel. En plus de parfaire votre look, chaque pouvoir d'ADN offre également des compétences et aptitudes améliorables afin de faire pencher la balance en votre faveur au combat.
- Une histoire épique sur les terres désolées : au fil des missions de Turok, les joueurs visiteront des lieux à la fois époustouflants et mortels sur plusieurs planètes. Temples anciens, canyons désertiques et jungles denses, chaque lieu renferme des éléments d'une histoire inoubliable pleine de rebondissements.