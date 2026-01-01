Turok: Origins se dévoile sur Nintendo Switch 2

Petite surprise du Nintendo Direct partner Showcase, Saber Interactive Incorporated vient d'annoncer la sortie prochaine de Turok: Origins sur Nintendo Switch 2. Retour aux sources dans cet opus, où l'on incarnera le guerrier Turok qui devra encore une fois affronter des dinosaures, mais aussi une nouvelle race alien. Attendu dans le courant de l'automne 2026 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Incarnez le légendaire guerrier Turok pour affronter des dinosaures féroces et une menace extraterrestre terrifiante dont le but est de supprimer toute trace de vie humaine dans la galaxie. Lancez des attaques dévastatrices sur vos ennemis à l'aide d'armes et de compétences, puis récupérez leur ADN pour améliorer votre arsenal.

Embarquez dans une aventure aux enjeux considérables, en solo ou avec des amis, et élucidez des mystères qui permettront de sauver l'humanité.

Caractéristiques clés :