Turok: Origins se dévoile sur Nintendo Switch 2
Petite surprise du Nintendo Direct partner Showcase, Saber Interactive Incorporated vient d'annoncer la sortie prochaine de Turok: Origins sur Nintendo Switch 2. Retour aux sources dans cet opus, où l'on incarnera le guerrier Turok qui devra encore une fois affronter des dinosaures, mais aussi une nouvelle race alien. Attendu dans le courant de l'automne 2026, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.
Incarnez le légendaire guerrier Turok pour affronter des dinosaures féroces et une menace extraterrestre terrifiante dont le but est de supprimer toute trace de vie humaine dans la galaxie. Lancez des attaques dévastatrices sur vos ennemis à l'aide d'armes et de compétences, puis récupérez leur ADN pour améliorer votre arsenal.
Embarquez dans une aventure aux enjeux considérables, en solo ou avec des amis, et élucidez des mystères qui permettront de sauver l'humanité.
Caractéristiques clés :
- Combattez des ennemis : battez-vous en solo ou en équipe contre des dinosaures, créatures et boss qui vous emmèneront dans le ciel, sur terre, dans les marécages et même les grottes afin de tester vos compétences au maximum. Participez à des combats intenses où les joueurs devront utiliser tout ce qui se trouve à leur disposition pour sortir victorieux, y compris des attaques de mêlée, des compétences spéciales, et des armes perfectionnées.
- Tirez parti de votre arsenal : débloquez et améliorez votre armement de pointe pour dominer vos combats et neutraliser vos ennemis. Fusils plasma, pistolets à rayons, fusils de précision, arcs, fusils à pompe, et plus encore seront à votre disposition.
- Débloquez des pouvoirs d'ADN : extrayez de l'ADN de vos ennemis tombés au combat et dans l'environnement afin de débloquer des pouvoirs qui changeront la donne et feront évoluer votre combinaison en temps réel. En plus de parfaire votre look, chaque pouvoir d'ADN offre également des compétences et aptitudes améliorables afin de faire pencher la balance en votre faveur au combat.
- Une histoire épique sur les terres désolées : au fil des missions de Turok, les joueurs visiteront des lieux à la fois époustouflants et mortels sur plusieurs planètes. Temples anciens, canyons désertiques et jungles denses, chaque lieu renferme des éléments d'une histoire inoubliable pleine de rebondissements.