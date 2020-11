TRINE 4 va recevoir un super DLC lui ajoutant des améliorations, des bonus et 6 niveaux inédits

Sorti l'année dernière sur différentes plateformes dont la Switch, jouissez-vous : TRINE 4 : The Nightmare Prince est un enchantement qui marche sur les traces des épisodes précédents de la licence tout en tentant d'apporter quelques nouveautés. Pour en savoir plus notre test complet de TRINE 4 est toujours à lire ICI. Si vous êtes fan et que vous avez retourné le jeu dans tous les sens, vous serez heureux d'apprendre que le titre va avoir droit à un DLC nommé Melody of Mystery, ce DlC ajoutera une nouvelle histoire qui s'étalera sur près de 6 niveaux mais aussi de nouvelles compétences pour les héros...

Trine 4: Melody of Mystery devrait être disponible d'ici peu sur PC. Par contre sur consoles ( Nintendo Switch , PlayStation 4 et Xbox One) il faudra attendre le printemps 2021. En attendant, retrouvez un aperçu du DLC avec des images, un teaser et un communiqué de presse.