Transformez votre smartphone en Joy-Con ou manette Pro pour jouer sur Nintendo Switch

Repérée par un membre du forum Reddit, découvrez cette "petite "application nommée JoyCon Droid qui transforme votre smartphone en Joy-Con droit ou gauche ou même en manette Pro. Pratique s'il vous manque un Joy-Con pour jouer avec des amis ou si l'un des vôtres à un problème de... Joy-Con Drift (ce qui évidemment ne risque pas d'arriver avec cette application.) Pour que cela fonctionne, il faut d'abord que votre smartphone soit sous Android (9.0 ou plus ) et intègre le protocole Bluetooth HID... Ensuite, il suffit simplement de télécharger l'application et de connecter son téléphone à la Switch comme on le ferait avec n'importe quelle manette.

Alors, nous n'avons pas encore testé mais à priori ça fonctionne plutôt bien avec un très bon stick virtuel. L'application intègre l'accéléromètre, le gyroscope, une interface personnalisable et même, depuis peu, la fonction amiibo. A noter tout de même que d'après certains commentaires, il y a encore pas mal de déconnexions et de bugs. Cependant, le développeur de l'application travaille encore dessus et il devrait donc l'améliorer.

Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez la vidéo publiée sur Reddit ci-dessous

Source : Reddit