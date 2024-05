Les Totally Spies reviennent dans une septième saison inédite et un nouveau jeu pour console : Totally Spies! - Cyber Mission - Tous les détails

Totally Spies! est une série animée française créée au début des années 2000. Mettant en scène trois espionnes façon Charlie's Angels dans des aventures délirantes, pleine d'action, d'humour et de suspens, La série est un phénomène mondial qui continue aujourd'hui encore à être diffusée malgré l'arrêt de sa production en 2013 au terme de six saisons .

Plus de dix ans plus tard , la série fait peau neuve et revient pour une septième saison inédite dont la diffusion a commencé en France le 12 mai sur Gulli.

Dans le même temps, Microids annonce la sortie, à la rentrée , d'un nouveau jeu vidéo nommé Totally Spies! - Cyber Mission. Au programme, une aventure inédite en plein cœur de Singapour reprenant le nouveau look de la série et mêlant action, aventure et infiltration. En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation officielle ainsi que les premières images et le recto de la jaquette française du jeu

Totally Spies! - Cyber Mission sera disponible dès le 31 octobre 2024 en versions numérique et physique sur N intendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 , et en version numérique uniquement sur Xbox One, Xbox Series X|S, et PC.