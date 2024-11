Totally Spies! - Cyber Mission - Alex Clover et Sam en mission pas si secrète sur Nintendo Switch

Les espionnes du WOOHP Alex Clover et Sam sont de retour, et elles comptent bien accomplir leur nouvelle mission sur nos consoles de jeu ! Dès à présent disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents, Totally Spies! - Cyber Mission nous propose d'incarner tour à tour chaque espionne en fonction des situations rencontrées. En solo ou en multijoueur local jusqu’à 3 joueurs, Sam, Clover et Alex apportent chacune leurs compétences uniques et gadgets emblématiques pour surmonter les défis d’infiltration et faire face à une mystérieuse menace qui émerge dans les rues de Singapour.

Vos Spies préférées sont de retour pour de nouvelles aventures ! Bye bye Beverly Hills, c’est à Singapour que Sam, Clover et Alex posent leurs valises pour une vie haute en couleur ! Des rues animées du centre-ville et leur Boba Café tendance, aux bancs de l’université Aiya à la pointe de la technologie, les trois complices sont prêtes pour un nouveau départ. Mais méfiez-vous de l’eau qui dort… Alors que nos espionnes prennent encore leurs marques dans leur nouvelle vie, une mystérieuse entité prénommée Cyberchac émerge de l’ombre, étendant secrètement son influence pour semer les graines du chaos dans les rues de la ville ! Le WOOHP World est désormais en alerte maximale et les Spies sont les seules à pouvoir sauver la situation ! Plongez dans le quotidien décoiffant de vos espionnes préférées et préparez-vous pour des missions palpitantes avec un tout nouvel arsenal de gadgets aussi tendance qu’high-tech ! Affrontez de nouveaux ennemis, infiltrez-vous de jour comme de nuit, et faites tout ce qui en votre pouvoir pour neutraliser la menace de Cyberchac. Le WOOHP compte sur vous !