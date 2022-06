Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 24/2022 en France - Jeu set et match pour la Nintendo Switch

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 24 de l'année 2022 (du 13 au 18 juin 2022 ) qui nous est proposé.

Malgré son contenu solo jugé insuffisant par de plus en plus de joueurs, Mario Strikers: Battle League Football n'en démord pas et se maintient au sommet du classement cette semaine encore, suivi par les habitués du classement. Un peu de nouveauté à venir prochainement ??? Vous trouverez le classement complet ci-dessous.

Mario Strikers: Battle League Football (Switch) Nintendo Switch Sports (Switch) Horizon: Forbidden West (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Minecraft : Nintendo Switch Edition (Switch)