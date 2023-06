Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 24/2023 en France - La F1 s'invite au classement aux côtés de Zelda

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 24 de l'année 2023 (du 12 au 17 juin). Après une petite baisse de régime The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom revient finalement en tête de classement, avec un petit nouveau sur consoles PlayStation : F1 23. Vous trouverez le classement détaillé ci-dessous.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (Switch) F1 23 (PS5) Diablo IV (PS5) F1 23 (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch)