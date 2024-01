Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 52 /2023 en France - Mario en tête des ventes pour la dernière semaine de 2023

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, c'est donc un focus sur la dernière semaine de l'année 2023 ( du 25 au 30 décembre ). Pour cette fin d'année on reste sur un classement pratiquement identique à la précédente, Nintendo s'offre une nouvelle fois les deux premières places du classement avec son plombier moustachu, et nous retrouvons Link en dernière position pour la dernière fois de l'année. Nous vous laissons découvrir le classement complet ci-dessous.

Super Mario Bros. Wonder (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Spider-Man 2 (PS5) EA Sports FC 24 (PS5) The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (Switch)