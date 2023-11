Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 46 /2023 en France - J'ai Poudlard dans le viseur mon Général

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 46 de l'année 2023 ( du 13 au 18 novembre ). Comme la semaine dernière, Call of Duty: Modern Warfare III occupe la première place du classement, tenant enjoue. Hogwarts Legacy et Super Mario Bros. Wonder. Nous vous laissons découvrir le classement complet ci-dessous.

Call of Duty: Modern Warfare III (PS5) Hogwarts Legacy (Switch) Super Mario Bros. Wonder (Switch) Spider-Man 2 (PS5) EA Sports FC 24 (PS5)