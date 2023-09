Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 37 /2023 en France - Ubisoft au sommet, The Legend of Zelda à la traîne

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 37 de l'année 2023 (du 11 au 16 septembre). On prend toutes les cartes et on les redistribue de nouveau cette semaine avec un classement totalement remanié. La première place est ainsi occupée par une nouveauté de Ubisoft sur PS5 : The Crew Motorfest. Du côté de la Nintendo Switch, seul deux titres sont dans le classement : Baten Kaitos I & II HD Remastered qui s'offre une belle première place, et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom qui s'accroche péniblement à la cinquième place. Nous vous laissons découvrir le classement ci-dessous.

The Crew Motorfest (PS5) Baten Kaitos I & II HD Remastered (Switch) Final Fantasy XVI (PS5) Mortal Kombat I Premium Edition (PS5) The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (Switch)