Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 11/2022 en France - Une Légende et des bolides

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 11 de l'année 2022 (du 14 au 19 mars 2022 ) qui nous est proposé.

Pas de grand bouleversement au programme, on notera toutefois la présence de 3 jeux seulement au podium. Légendes Pokémon: Arceus qui a récupéré sa place de n°1, Gran Turismo 7 qui s'offre deux places avec ses version PS4 et PS5, et bien sûr l'éternel Mario Kart 8 Deluxe, accompagné cette fois-ci de son fameux Pass Additionnel qui a terme permettra d'ajouter 48 circuits au jeu de base moyennant finance. Nous vous laissons découvrir le classement complet ci-dessous.

Légende Pokémon : Arceus (Switch) Gran Turismo 7 (PS5) Gran Turismo 7 (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Mario Kart 8 Deluxe - Pass Circuits Additionnels (Switch)