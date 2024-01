Tools Up! Ultimate Edition est disponible sur Nintendo Switch

L'heure est venue de tout rénover sur Nintendo Switch ! Le jeu coopératif Tools Up! Ultimate Edition est disponible dès maintenant sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour rappel, cette édition vous propose le jeu de base, accompagné d'un nouveau mode PvP, et surtout des 45 DLC sortis depuis que la version de base est commercialisée.

Avec Tools Up! Ultimate Edition, vous avez accès à la totalité de la folie de Tools Up! : le jeu de base, tous les DLC et toutes les mises à jour.

C'est l'heure de rénover.

Sortez vos outils et vos casques ; on a des rénovations sur la planche ! Tools Up! est un jeu en coop locale chaotique qui met vos talents de rénovation et de travail d'équipe à l'épreuve. Progressez dans un vaste complexe d'appartements en effectuant des rénovations de plus en plus compliquées pour répondre aux exigences précises (et souvent loufoques) des locataires.

Coop locale jusqu'à 4 joueurs

Jouez jusqu'à 4 joueurs pour plus d'efficacité ou de chaos dans votre équipe de rénovation. ATTENTION : ce jeu supporte la coop locale et Steam Remote Play Together uniquement ; il n'y a pas de mode multijoueur en ligne. Il est possible de jouer seul, mais nous vous recommandons de jouer au moins à deux.

Du pain sur la planche

C'est pas un job d'été, on veut des professionnels... enfin plus ou moins. Dans chaque niveau, il faut effectuer de nombreuses tâches et éviter le désordre : balayer après les démolisseurs, peindre les murs, poser du carrelage ou du papier peint, récupérer les livraisons, faire le ménage, et bien plus...

Rénovations compétitives – Nouveau mode JcJ

Nouveau mode joueur contre joueur, votre équipe contre une autre ! Compléter vos tâches le plus vite possible et interférez avec l'autre équipe. De nombreuses modifications de gameplay vous maintiendront en haleine. Plusieurs façons de jouer jusqu'à 4 joueurs sont disponibles : 1c1, 2c2, 1c2c1, 1c1c1, 1c1c1c1, etc.

Retouches d'extérieur – Tous les DLC inclus

Tools Up! Ultimate Edition inclut les 45 niveaux du DLC Garden Party. Profitez de niveaux printaniers, estivaux et automnaux pendant que votre équipe reconstruit des patios, plante des arbres, embellit des pelouses et extermine les nuisibles envahissants.

Chaque pack de niveaux saisonniers inclut de nouveaux décors et mécaniques, ainsi qu'un redoutable combat de boss à la fin !