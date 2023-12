Tools Up! Ultimate Edition annoncé sur Nintendo Switch

Déjà disponible depuis décembre 2019 sur Nintendo Switch, le jeu Tools Up! s'apprête à s'offrir une nouvelle sortie sur l'eShop de la console, ainsi que sur supports concurrents. Tools Up! Ultimate Edition proposera ainsi le jeu de base, accompagné des 45 DLC sortis ces dernières années, de quoi multiplier les possibilités de rénovations dans ce jeu de coopération se jouant à 2 ou 4 joueurs. Attendu pour le 5 janvier 2024 , nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Dans Tools ! Up ! les joueurs font équipe pour rénover une série de maisons et d'appartements de plus en plus bizarres. Mettez à l'épreuve votre esprit d'équipe, votre capacité à mener plusieurs tâches de front et vos talents de communicateur en faisant la course contre la montre pour terminer le travail, nettoyer l'inévitable désordre et sortir de la maison avec un peu de temps devant vous.