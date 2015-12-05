Tomonobu Itagaki, fondateur de la Team Ninja, est mort

C'est avec tristesse que nous apprenons le décès du développeur japonais, Tomonobu Itagaki, à l'âge de 58 ans.

Fondateur de la Team Ninja, à qui l'on doit le renouveau de la franchise Ninja Gaiden et la création des jeux Dead or Alive, Itagaki-San était connu pour être une personnalité anticonformiste, comme nous avions pu le constater avec la sortie en 2015 de l'exclusivité console Wii U, Devil's Third (qui avait déchaîné les passions, à l'époque).

Il le prouve d'ailleurs, aujourd'hui encore puisque ses amis ont publié ce jour un message écrit par lui-même dans lequel il fait un petit bilan de sa vie et s'excuse même de n'avoir pu offrir à ses fans, un dernier jeu :

Derniers mots La lumière de ma vie s’éteint enfin. La publication de ce message signifie que le moment est enfin venu. Je ne suis plus de ce monde. (Je demande à un proche de faire ce dernier message.) Ma vie a été une succession de batailles. J'ai toujours gagné. J'ai aussi causé beaucoup de problèmes. Je suis fier de dire que j’ai suivi mes convictions et que je me suis battu jusqu’au bout. Je n'ai aucun regret. Cependant, je regrette profondément de ne pas avoir pu offrir une nouvelle œuvre à tous mes fans. Je suis désolé. C'est ainsi. C'est la vie. Itagaki Tomonobu

Dans la foulée, de nombreux artistes ont publié des messages de condoléances dont Masahiro Sakurai et Katasuhiro Haruda. La Team Ninja a aussi officiellement réagi, promettant qu'elle s'éverturait à perpétrer "la philosophie et la créativité d'Itagaki-san"

It’s hard to believe, but Itagaki-san…my senior from university and my rival as a creator has passed away.

The last message I ever received from him was,



“Let’s go drinking. Let’s make some noise soon!”



To think that he’s gone at just 58 years old…



Yes, everyone dies… https://t.co/38uTQO6CRw pic.twitter.com/rd5YpWZ5Qi — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) October 16, 2025