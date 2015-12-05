Tomonobu Itagaki, fondateur de la Team Ninja, est mort
C'est avec tristesse que nous apprenons le décès du développeur japonais, Tomonobu Itagaki, à l'âge de 58 ans.
Fondateur de la Team Ninja, à qui l'on doit le renouveau de la franchise Ninja Gaiden et la création des jeux Dead or Alive, Itagaki-San était connu pour être une personnalité anticonformiste, comme nous avions pu le constater avec la sortie en 2015 de l'exclusivité console Wii U, Devil's Third (qui avait déchaîné les passions, à l'époque).
Il le prouve d'ailleurs, aujourd'hui encore puisque ses amis ont publié ce jour un message écrit par lui-même dans lequel il fait un petit bilan de sa vie et s'excuse même de n'avoir pu offrir à ses fans, un dernier jeu :
Derniers mots
La lumière de ma vie s’éteint enfin.
La publication de ce message signifie que le moment est enfin venu. Je ne suis plus de ce monde.
(Je demande à un proche de faire ce dernier message.)
Ma vie a été une succession de batailles. J'ai toujours gagné.
J'ai aussi causé beaucoup de problèmes.
Je suis fier de dire que j’ai suivi mes convictions et que je me suis battu jusqu’au bout.
Je n'ai aucun regret.
Cependant, je regrette profondément de ne pas avoir pu offrir une nouvelle œuvre à tous mes fans. Je suis désolé.
C'est ainsi.
C'est la vie.
Itagaki Tomonobu
Dans la foulée, de nombreux artistes ont publié des messages de condoléances dont Masahiro Sakurai et Katasuhiro Haruda. La Team Ninja a aussi officiellement réagi, promettant qu'elle s'éverturait à perpétrer "la philosophie et la créativité d'Itagaki-san"
Retrouvez ces messages sur cette page.
Comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.
,
,
ご冥福をお祈りします… https://t.co/Y8y4Lhh2vp— 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) October 16, 2025
,
It’s hard to believe, but Itagaki-san…my senior from university and my rival as a creator has passed away.— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) October 16, 2025
The last message I ever received from him was,
“Let’s go drinking. Let’s make some noise soon!”
To think that he’s gone at just 58 years old…
Yes, everyone dies… https://t.co/38uTQO6CRw pic.twitter.com/rd5YpWZ5Qi
We are deeply saddened by the passing of Team NINJA's first leader, Tomonobu Itagaki.— Team NINJA (@TeamNINJAStudio) October 16, 2025
We will carry on the philosophy and creativity that Itagaki-san began and continue to create games that many gamers will enjoy.
Our deepest condolences for his loss.
From everyone at Team…