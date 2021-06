Ninja Gaiden : Master Collection tranche dans le vif avec sa bande-annonce de lancement

Après sa sortie (et notre test ici) Ninja Gaiden : Master Collection, la compilation des 3 jeux Ninja Gaiden remasterisés revient à la charge avec sa bande-annonce de lancement. Plus rapide et plus nerveux que jamais, cette collection fait revenir l'une des grandes licences de l'ère Wii-Ps3-Xbox 360 avec brio afin que les nouveaux joueurs puissent faire l'expérience de cette saga spectaculaire au gameplay spectaculaire et promet de longues heures de contenu en perspective avec ses trois jeux et leurs DLC respectifs directement inclus pour 39,99 euros.

Souhaiteriez-vous une suite à cette saga après cette collection ?