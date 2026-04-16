Tomodachi Life : Une vie de rêve vous attend dès à présent sur Nintendo Switch

C'est l'OVNI vidéoludique qui va littéralement vous faire rappeler qu'il y a 20 ans, Nintendo avait lancé son propre système d'avatars 3D dénommés les Mii. Mis au placard bon gré mal gré depuis des années, les Mii subsistaient encore sur Nintendo Switch en allant fouiller dans les paramètres de votre console. Mais depuis le jeudi 16 avril , ils reprennent une place centrale sur vos consoles hybrides avec la sortie de Tomodachi Life : Une vie de rêve. Reprenant le concept de la version 3DS, le titre vous permet de mettre en scène la vie de Mii qui prendrons les traits de votre famille, vos amis, ou vos personnages préférés. Nous vous laissons visionner le dernier trailer du jeu ci-dessous, et si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, notre test est disponible juste-ici.