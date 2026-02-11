TOKYO SCRAMBLE passe en version 1.0.3 et s'offre une réduction sur Nintendo Switch 2
Sorti en février 2026 sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, le titre de Adglobe TOKYO SCRAMBLE vous propose une partie de cache-cache mortelle dans les sous-sols de Tokyo, face à des créatures préhistoriques avides de chair fraîche. Pour la première fois, le titre s'offre une belle réduction de -33% sur l'eShop, faisant tomber le titre au tarif de 19,99€ au lieu de 29,99€. Une occasion idéale de découvrir cet OVNI durant ce week-end à rallonge.
Cette remise s'accompagne d'ailleurs de la mise à jour 1.0.3 apportant au jeux quelques correctifs appréciables :
- Une progression plus fluide dans les niveaux de difficulté élevés
- Comportement de Zino amélioré
- Application musicale intégrée au jeu optimisée
- Nouveaux visuels pour le didacticiel
- Une meilleure visibilité du chat en jeu pour plus de clarté et une meilleure interaction avec GameShare
- Corrections de bugs et améliorations des performances
Anne, lycéenne, est en route pour rejoindre ses amis, quand sa rame de métro plonge brusquement dans une crevasse qui s'est ouverte dans le sol. Lorsqu'elle reprend ses esprits, la jeune femme de 18 ans se retrouve dans un monde étrange et inconnu.
Les habitants de Tokyo l'ignorent, mais il existe un monde souterrain sous la surface de la ville. De terrifiantes créatures descendant des dinosaures, qu'Anne baptise les « zinos », rôdent dans ces lieux inexplorés.
La voilà prise au piège parmi eux : le moindre bruit risque d'attirer ses hôtes affamés... mais Anne est bien décidée à ne pas finir dans l'estomac d'un zino !
Elle devra compter sur sa ruse, sur sa fidèle montre connectée et sur l'aide de ses amis pour s'en sortir... sans quoi c'est elle qui risque l'extinction !