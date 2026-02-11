TOKYO SCRAMBLE passe en version 1.0.3 et s'offre une réduction sur Nintendo Switch 2

Sorti en février 2026 sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, le titre de Adglobe TOKYO SCRAMBLE vous propose une partie de cache-cache mortelle dans les sous-sols de Tokyo, face à des créatures préhistoriques avides de chair fraîche. Pour la première fois, le titre s'offre une belle réduction de -33% sur l'eShop, faisant tomber le titre au tarif de 19,99€ au lieu de 29,99€. Une occasion idéale de découvrir cet OVNI durant ce week-end à rallonge.

Cette remise s'accompagne d'ailleurs de la mise à jour 1.0.3 apportant au jeux quelques correctifs appréciables :

Une progression plus fluide dans les niveaux de difficulté élevés

Comportement de Zino amélioré

Application musicale intégrée au jeu optimisée

Nouveaux visuels pour le didacticiel

Une meilleure visibilité du chat en jeu pour plus de clarté et une meilleure interaction avec GameShare

Corrections de bugs et améliorations des performances