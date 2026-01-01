TOKYO SCRAMBLE- Survivez face à des hordes de monstres sur Nintendo Switch 2

Voilà un titre que l'on avait pas vu venir à l'occasion du Nintendo Direct Partner Showcase. Se déroulant sous la ville de Tokyo, TOKYO SCRAMBLE vous demandera d'incarner Anne, une survivante qui devra échapper aux griffes de mystérieuses créatures préhistoriques appelées Zino. Attendu pour le 11 février 2026 sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Vivacité d'esprit et rapidité dans la prise de décisions feront la différence entre la vie et la mort dans ce jeu d'action-puzzle de survie dont l'action se déroule dans les profondeurs de Tokyo.

Histoire

Anne, lycéenne, est en route pour rejoindre ses amis, quand sa rame de métro plonge brusquement dans une crevasse qui s'est ouverte dans le sol. Lorsqu'elle reprend ses esprits, la jeune femme de 18 ans se retrouve dans un monde étrange et inconnu.

Les habitants de Tokyo l'ignorent, mais il existe un monde souterrain sous la surface de la ville. De terrifiantes créatures descendant des dinosaures, qu'Anne baptise les « zinos », rôdent dans ces lieux inexplorés.

La voilà prise au piège parmi eux : le moindre bruit risque d'attirer ses hôtes affamés... mais Anne est bien décidée à ne pas finir dans l'estomac d'un zino !

Elle devra compter sur sa ruse, sur sa fidèle montre connectée et sur l'aide de ses amis pour s'en sortir... sans quoi c'est elle qui risque l'extinction !

Expérience de jeu

TOKYO SCRAMBLE propose une expérience d'action-puzzle de survie dans un monde souterrain où chaque erreur peut être fatale.

Suite à un accident, Anne se réveille piégée dans un réseau de cavernes souterraines envahies par les zinos, de mystérieuses créatures proches des dinosaures. Seule et désemparée dans cet environnement hostile où règne la loi du plus fort, Anne s'accroche à son seul espoir : retourner à la surface.

Au fil de sa progression, Anne croise des zinos aussi variés que redoutables. Déterminée à rejoindre la lumière qui filtre d'en haut, elle ne peut compter que sur sa ruse pour fuir, distraire ses adversaires ou riposter comme elle le peut. Parviendra-t-elle à s'échapper vivante de ce monde préhistorique ?

Caractéristiques

Un gameplay orienté action qui mêle différents genres :

Infiltration : esquivez les ennemis en vous déplaçant en silence et sans vous faire repérer.

Stratégie : utilisez vos applications pour distraire vos adversaires et prendre l'avantage sur eux.

Combat : anticipez les attaques ennemies et ripostez grâce à vos applications.

Une expérience qui met vos sens à l'épreuve

Timing impeccable, vivacité d'esprit et détermination sans faille sont les facteurs qui feront la différence entre la vie et la mort.

Malgré la simplicité des commandes, vous devez prendre en compte la vue et l'ouïe des ennemis, gérer le rythme cardiaque d'Anne et utiliser les applications au bon moment pour survivre.

Des éléments annexes riches et variés