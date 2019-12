Tokyo Mirage Session #FE Encore - Découvrez le titre She is...

Version améliorée du titre éponyme sorti en 2015 sur Nintendo Wii U, Tokyo Mirage Session #FE Encore reviendra sur le devant de la scène le 17 janvier 2020 sur Nintendo Switch. Cette édition augmentée nous permettra de découvrir un nouveau donjon, de nouvelles quêtes ainsi que de nouveaux alliés, mais on pourra également découvrir des musiques inédites à la Nintendo Switch.

Parmi ces nouveaux titres, Nintendo nous fait découvrir dans une vidéo un extrait d'un de ces nouveaux titres : She Is... Rappelons au passage que ce crossover étonnant entre Persona et Fire Emblem aura le droit à une traduction des textes en français, ce dont n'avait pas eu le droit la version Wii U. L'occasion de découvrir le titre sous de meilleures conditions pour les joueurs francophones.