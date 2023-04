Tin Hearts aura droit à une exclusivité temporaire sur Nintendo Switch

Annoncé sur Nintendo Switch mais aussi sur supports concurrents, Tin Hearts aura finalement le droit à une exclusivité temporaire sur la console de Nintendo. Le titre sera ainsi disponible à partir du 20 avril sur l'eShop, et le 16 mai sur les supports concurrents. une version physique est toujours au programme sur consoles pour ceux n'étant pas fans du dématérialisé. En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu.

Derrière chaque grande invention se cache une histoire incroyable. Par les créateurs de la série Fable, Tin Hearts : un jeu d'aventure et de puzzle immersif intégré dans une histoire puissante d’amour et de compromis.

Guidez une troupe de petits soldats de plomb facétieux au sein d’un monde rempli de magie, à l’aide de différents appareils fantaisistes et créatifs pour les faire rebondir, tirer et planer jusqu’à leur objectif. Traversez plus de 40 niveaux d’énigmes impliquant manipulation du temps et orientation de soldats et créez de nouvelles voies à suivre pour vos jouets. Résolvez ces puzzles de plus en plus brillants pour dévoiler l’histoire émouvante et inspirante d’Albert J. Butterworth, un inventeur de génie de l’époque victorienne.