Tin Hearts - De malicieux soldats sont en approche sur Nintendo Switch

Wired Productions et Rogue Sun viennent de nous confirmer ce jour que Tin Hearts, nouveau jeu mêlant aventure narrative et résolution de puzzle sortirait officiellement sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 20 avril 2023. Outre la version dématérialisée qui sera disponible sur l'eShop, une version physique sera également disponible sur la boutique en ligne de Wired Production.

Derrière chaque invention brillante, se cache une histoire incroyable. De l'équipe qui vous a apporté Fable, voici Tin Hearts - un jeu d'aventure et de réflexion immersif enveloppé dans une puissante histoire d'amour et de compromis.

Guidez une troupe de malicieux soldats de plomb à travers un monde magique rempli de jouets en utilisant une variété d'engins fantaisistes et inventifs pour les faire rebondir, tirer et glisser vers leur but. Parcourez plus de 40 niveaux d'énigmes pour faire avancer le temps et les soldats, forgez de nouveaux chemins pour vos jouets et résolvez des puzzles de plus en plus élaborés pour découvrir l'histoire émouvante et stimulante d'Albert J. Butterworth, un inventeur de génie de l'époque victorienne.