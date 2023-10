Third Éditions annonce un livre sur la saga Doom écrit par David Kushner

Après avoir abordé la saga Grand Theft Auto au travers de son ouvrage Jacked : l'histoire officieuse de Grand Theft Auto (édité chez Pix'N Love) David Kushner revient cette fois-ci chez Third Éditions pour nous parler de la saga Doom. Traduit en français, Les origines de Doom : Les débuts de Carmack et Romero sera disponible dès le 9 novembre en librairie et sur le site de Third Éditions au prix de 29,90 euros.

Si la couverture de l'édition First Print, la version du livre exclusive au site de Third Éditions, qui propose le livre avec une couverture alternative, une lithographie de celle-ci et la version Ebook du livre pour quelques euros de plus, ne nous a pas encore été révélée, celle de l'édition "de base" a été réalisée par l'illustrateur @sinpiggyhead.

Avec l'appui de plusieurs centaines d'interviews réalisées sur six ans, David Kushner, également auteur de Jacked : l'histoire officieuse de Grand Theft Auto, a retracé l'histoire d'id Software et de leurs titres séminaux :

Les jeux de tir Wolfenstein 3D, Doom et Quake.



Ce récit, il nous en fait part à travers Les Origines de Doom. Les débuts de Carmack et Romero, construit comme un roman palpitant qui nous plonge en immersion dans le quotidien de John Carmack et John Romero, lorsqu'ils s'affairaient à concevoir ces jeux révolutionnaires.



Passions partagées, guerres d'ego, crunch, et l'envie de pousser le médium vidéoludique toujours plus loin :

Découvrez les coulisses passionnantes de la création des premiers first person shooter !