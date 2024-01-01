The Witch’s Bakery livrera ses premières miches en août sur Nintendo Switch

Fruit d'un financement Kickstarter réussi en 2024, les amateurs de RPG indépendants attendaient impatiemment des nouvelles de The Witch’s Bakery. Sunny Lab et Silver Lining Interactive viennent ainsi de confirmer que le titre sera officiellement disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents dans le courant du mois d'août. Pour fêter cela, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date du jeu ci-dessous. Sunny Lab en a également profité pour faire deux annonces additionnelles : la collaboration avec Cécile Corbel qui fut la première compositrice étrangère à travailler avec le Studio Ghibli, et l'arrivée du titre en édition physique, distribuée par Maximum Entertainment France par chez nous.

À propos de ce jeu

The Witch's Bakery est un RPG d'Aventure 2D sur une gentille sorcière qui ouvre sa boulangerie dans le Paris moderne. Elle possède un pouvoir spécial : elle peut voir dans le cœur des gens et guérir les émotions par la magie !

VOTRE VIE QUOTIDIENNE DE SORCIÈRE-BOULANGÈRE À PARIS !

Vous incarnez Lunne, qui vient d'arriver en ville ! Chaque jour est divisé en trois phases :

Journée , où Lunne gère sa boulangerie et sert les clients avec son équipe d'ami·es.

, où Lunne gère sa boulangerie et sert les clients avec son équipe d'ami·es. Soirée , où Lunne explore Paris, tisse des liens, découvre les secrets de la ville et pénètre dans le cœur troublé de ses ami·es.

, où Lunne explore Paris, tisse des liens, découvre les secrets de la ville et pénètre dans le cœur troublé de ses ami·es. Nuit, où Lunne se repose, améliore sa magie, décore sa boulangerie et passe du temps dans son atelier cosy.

L'histoire progresse au fil des jours alors que vous gagnez de l'expérience, de l'argent et de la renommée, rencontrez de nouveaux amis et guérissez leur cœur.

UN PARIS COLORÉ ET UNE AVENTURE MAGIQUE !

Une fois votre journée de travail terminée, vous pouvez visiter plusieurs quartiers de Paris pour rencontrer des personnages principaux, participer à des activités pour apprendre de nouvelles compétences, acheter des livres pour de nouvelles recettes, etc.



L'exemple ci-dessus est "Le Quai des Bouquinistes" situé dans le 6ème arrondissement de Paris ! Cet endroit est connu pour ses libraires et ses collectionneurs de divers objets culturels, comme des vinyles, des affiches, des anciens magazines... Mais aussi, bien sûr, pour la magnifique Notre-Dame.

Chaque quartier a ses propres personnages, activités et boutiques !

UNE HISTOIRE D'ÉMOTIONS ET DE VULNÉRABILITÉ

Pour certaines personnes, leurs émotions sont si fortement verrouillées que Lunne doit entrer dans leur cœur pour les aider. Elle pénètre dans leur "Palais du Cœur", un espace magique où les émotions et les pensées prennent forme. Lunne doit guider l'Émotion personnifiée jusqu'au cœur.

À l'intérieur du Palais du Cœur, Lunne découvre les luttes les plus profondes de la personne et trouve l'ingrédient clé dont elle a besoin pour faire un pain qui les guérira !