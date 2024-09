The Witch’s Bakery - La boulangerie magique parisienne financée en 48 heures sur Kickstarter

Composé de membres ayant participé au développement de plusieurs titres comme A Plague Tale: Innocence, Assassin's Creed: Valhalla ou encore Brave Frontier, le jeune studio Sunny Lab vient de mettre en ligne sur la plateforme Kickstarter son premier projet : The Witch’s Bakery. Arrivez-vous à visualiser un mix entre Kiki la Petite Sorcière et Persona 5, le tout en plein Paris ? C'est en tout cas ce que promettent les développeurs. Nous incarnerons Lunne, une sorcière boulangère pleine de vie qui soigne les émotions des gens grâce à des pâtisseries magiques (autant dire qu'à Paris elle ne manquera pas de travail). Le titre est attendu sur Steam et Nintendo Switch pour le mois d'octobre 2025 , et force est de constater que le jeu a su trouver son public sur les réseaux sociaux puisque The Witch’s Bakery a déjà atteint son premier palier de financement en à peine 48 heures. Si vous souhaitez participer à l'aventure, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Kickstarter du jeu.

À propos de ce jeu The Witch's Bakery est un RPG d'Aventure 2D sur une gentille sorcière qui ouvre sa boulangerie dans le Paris moderne. Elle possède un pouvoir spécial : elle peut voir dans le cœur des gens et guérir les émotions par la magie ! VOTRE VIE QUOTIDIENNE DE SORCIÈRE-BOULANGÈRE À PARIS !

Vous incarnez Lunne, qui vient d'arriver en ville ! Chaque jour est divisé en trois phases : Journée , où Lunne gère sa boulangerie et sert les clients avec son équipe d'ami·es.

Soirée , où Lunne explore Paris, tisse des liens, découvre les secrets de la ville et pénètre dans le cœur troublé de ses ami·es.

Nuit, où Lunne se repose, améliore sa magie, décore sa boulangerie et passe du temps dans son atelier cosy. L'histoire progresse au fil des jours alors que vous gagnez de l'expérience, de l'argent et de la renommée, rencontrez de nouveaux amis et guérissez leur cœur. UN PARIS COLORÉ ET UNE AVENTURE MAGIQUE ! Une fois votre journée de travail terminée, vous pouvez visiter plusieurs quartiers de Paris pour rencontrer des personnages principaux, participer à des activités pour apprendre de nouvelles compétences, acheter des livres pour de nouvelles recettes, etc.



L'exemple ci-dessus est "Le Quai des Bouquinistes" situé dans le 6ème arrondissement de Paris ! Cet endroit est connu pour ses libraires et ses collectionneurs de divers objets culturels, comme des vinyles, des affiches, des anciens magazines... Mais aussi, bien sûr, pour la magnifique Notre-Dame.

Chaque quartier a ses propres personnages, activités et boutiques ! UNE HISTOIRE D'ÉMOTIONS ET DE VULNÉRABILITÉ Pour certaines personnes, leurs émotions sont si fortement verrouillées que Lunne doit entrer dans leur cœur pour les aider. Elle pénètre dans leur "Palais du Cœur", un espace magique où les émotions et les pensées prennent forme. Lunne doit guider l'Émotion personnifiée jusqu'au cœur. À l'intérieur du Palais du Cœur, Lunne découvre les luttes les plus profondes de la personne et trouve l'ingrédient clé dont elle a besoin pour faire un pain qui les guérira ! À PROPOS DE SUNNY LAB Nous sommes une équipe indépendante de développeur·euses expérimenté·es venant de France ! Nous nous sommes réuni·es pour créer des histoires pleines d'espoir, remplies de personnages attachants, de sourires heureux et de voyages émotionnels profonds. Nous sommes toujours joignables sur nos réseaux sociaux @SunnyLabGames !

Nous sommes très heureux de partager avec vous notre premier jeu "The Witch's Bakery" ! Nous sommes encore au début de la production et nous partagerons tous nos progrès avec vous ! N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions !

