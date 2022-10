The Touryst et Fast RMX s'offrent une sortie physique sous l'étendard Super Rare Games sur Nintendo Switch

Pour ce début de mois d'octobre, le distributeur indépendant Super Rare Games frappe fort avec la sortie physique non pas d'un mais bien de deux titres sur Nintendo Switch ! Le nouveau partenariat conclu avec Shin'en Multimedia va permettre aux joueurs de découvrir The Touryst et Fast RMX sous un nouveau jour, de quoi réjouir les allergiques du tout dématérialisé. Disponibles en précommande à partir du 13 octobre 2022 à 19h00 heure française sur la boutique en ligne de Super Rare Games, The Touryst et Fast RMX auront le droit à une version standard ainsi qu'à une édition Steelbook. Chaque jeu sera imprimé à 6000 exemplaires.

Les deux jeux seront disponibles en deux éditions différentes, standard et steelbook. Les éditions standard sont accompagnées de tout le contenu actuel de leur chariot, d'un manuel en couleur, d'illustrations intérieures, d'un autocollant exclusif et de cartes à collectionner. Les éditions steelbook sont accompagnées de tout ce qui précède, ainsi que d'un superbe boîtier steelbook. Et, comme le veut la tradition de Super Rare, les fans n'auront pas à attendre longtemps car les titres de Super Rare Games sont expédiés peu de temps après leur sortie.

Source : Super Rare Games