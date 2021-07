The Survivalists - Le jeu de survie passe à la vitesse supérieure avec sa nouvelle mise à jour

Disponible depuis octobre 2020 sur Nintendo Switch, The Survivalists s'apprête à passer un nouveau cap dans le jeu de la survie. Une nouvelle mise à jour est en effet disponible ce jour , nous permettant de profiter d'une myriade de contenu comme de nouveaux gadgets ainsi que des familiers. Pour davantage d'informations, nous vous laissons retrouver le trailer du DLC ci-dessous.

En plus de l'introduction de plus de 40 nouvelles babioles dans le jeu, les joueurs ont maintenant la possibilité d'en équiper jusqu'à quatre à la fois, renforçant leur personnage avec une myriade d'effets allant des dégâts de brûlure et des bombes de mort, aux boucliers et à la réduction des dégâts. Quatre nouveaux Taskmasters peuvent également être trouvés rôdant autour des îles, offrant des tâches thématiques qui, une fois accomplies, accorderont des récompenses toujours plus importantes pour aider les joueurs dans leur voyage. La mise à jour Expeditions offre une pléthore de nouveaux contenus, dont cinq nouveaux compagnons, la possibilité de cataloguer des animaux ainsi que des coquillages et des insectes nouvellement introduits dans le journal, des chasses d'élite d'animaux puissants, une nouvelle île de fin de partie avec des orclings plus puissants et un miniboss, et bien plus encore, ainsi que plusieurs corrections de bugs et améliorations de la qualité de vie.