The Stanley Parable: Ultra Deluxe sera bien distribué en France en version physique

Si vous suivez l'actualité autour de The Stanley Parable, vous avez forcément vu passer l'annonce de iam8bit concernant la sortie du jeu en version physique sur Nintendo Switch. Si les joueurs pouvaient avoir peur des quantités proposés pour cette édition, iam8bit, le développeur indépendant Crows Crows Crows et Maximum Entertainment France ont annoncé avoir signé un partenariat pour proposer le titre sur le sol Français. The Stanley Parable: Ultra Deluxe sera ainsi proposé dans vos boutiques préférées à partir du 19 juillet 2024 sur Nintendo Switch et PS5.

Cette édition physique contient en bonus quatre cartes d'art représentant les lieux charmants mais tout à fait anodins de The Stanley Parable Ultra Deluxe. De plus, 20% des bénéfices issus de la vente du jeu seront reversés à l'ONG 350.org pour la préservation de l'environnement.