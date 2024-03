The Stanley Parable: Ultra Deluxe - Une version physique disponible en précommande sur Nintendo Switch

Jeu atypique ayant surpris son monde lors de sa sortie en tant que stand alone en 2013, The Stanley Parable arrive encore aujourd'hui à surprendre les joueurs qui le découvrent avec sa dernière version sobrement intitulée The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus, iam8bit vous propose ce 28 mars à partir de 16h00 de précommander une version physique du jeu sur ce site dédié. Pour être plus précis, vous pouvez faire l'acquisition d'une version classique, d'une édition collector, mais également de l'OST sur vinyles, d'une bande-audio et d'un bouton sonore.

Vous y incarnerez Stanley et vous n'y incarnerez pas Stanley. Vous aurez un choix à faire et vos choix vous seront dérobés. Le jeu se terminera, le jeu ne se terminera jamais. Les contradictions s'ensuivront de contradictions, les règles habituelles des jeux seront brisées, et brisées encore. Vous n'êtes pas là pour gagner. The Stanley Parable est un jeu dont vous êtes le jeu.

Quoi de neuf ?

The Stanley Parable: Ultra Deluxe est une version étendue et réimaginée du jeu indépendant, encensé par la critique et couvert de récompenses, The Stanley Parable, sorti en 2013.

Vous y retrouverez tout ce qui était déjà présent dans la version originale de The Stanley Parable, impeccablement préservé depuis 2013. Mais The Stanley Parable: Ultra Deluxe étend considérablement le monde de la version originale avec de tous nouveaux contenus, de tous nouveaux choix et de tous nouveaux secrets à découvrir. Le labyrinthe vient de devenir beaucoup plus grand.

De plus, le jeu a été visuellement rénové afin de refléter la technologie moderne tout en préservant fidèlement le ton du jeu original. Des options d’accessibilité ont également été rajoutées, comprenant la localisation de textes présents dans l'univers du jeu, un mode daltonien et des avertissements de contenu sensible.

Et une fois de plus, l’impeccable performance vocale de Kevan Brighting vous accompagnera tout au long du chemin.

Dans The Stanley Parable: Ultra Deluxe, tout ce dont vous vous souvenez à été recrée et pourtant, d’une certaine manière, tout est différent. On a déjà fait tout ça, non ? Stanley est-il toujours le même ? Ou est-ce vous qui avez changé ?