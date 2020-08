The Sinking City - Suite à un litige opposant Frogwares et Nacon (Bigben), le jeu est supprimé de toutes les plateformes... sauf la Nintendo Switch

Disponible sur diverses boutiques en ligne depuis le 12 septembre 2019 dont l'eShop de la Nintendo Switch, The Sinking City a été subitement retiré de plusieurs plateformes en ligne sans explications, jusqu'à aujourd'hui. La raison : de multiples différends entre le développeur Frogwares et le Nacon (Bigben Interactive), prenant la forme de retards de paiements, intimidations et violations des clauses du contrat liant les deux sociétés. L'intégralité du billet récapitulant la raison du retrait de The Sinking City peut notamment être lu sur la page officielle du développeur.

Fort heureusement pour les possesseurs de Nintendo Switch, The Sinking City reste accessible sur l'eShop de la console, le studio Frogwares ayant développé, mais aussi édité cette version de lui-même, sans passer par Nacon.