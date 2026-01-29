The Perfect Pencil - Le plateformer psychologique disponible sur Nintendo Switch

Studio Cima est ravi d'annoncer que son jeu The Perfect Pencil est enfin disponible sur Nintendo Switch et PC. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. De notre côté, notre ami Thatgunman vous propose de découvrir si ce n'est pas encore fait son test dédié.

The Perfect Pencil est un jeu de plateforme et d'action surréaliste qui explore les concepts du développement personnel et de la psychologie de la peur. Joignez-vous à John tandis qu'il se réveille dans un royaume étrange, dessiné à la main, pour faire face à des horreurs qu'il n'aurait jamais soupçonnées d'être là...

Lancez-vous dans une odyssée forte en émotion et explorez en profondeur un milieu insolite en compagnie de John, un protagoniste capable de voir l'invisible. Prenez des décisions qui vous pousseront à tracer votre propre chemin à travers la lumière et les ténèbres, mais restez sur vos gardes : les apparences sont parfois trompeuses.

Sortez des sentiers battus et découvrez de nombreuses quêtes annexes disséminées aux quatre coins du monde. Qui sait sur quoi vous pourriez bien tomber ? Tantôt sombres et tantôt rassurants, des paysages surréalistes peuplés de secrets, de surprises et de personnages singuliers n'attendent que de s'ouvrir à vous.

Les capacités d'analyse exceptionnelles de John vous donneront le pouvoir de mettre au jour des informations cachées sur divers PNJ, objets singuliers et éléments de votre environnement. The Perfect Pencil regorge d'histoires et de secrets à exhumer. Faites des détours, scrutez le monde qui vous entoure... Qui sait ? Peut-être ferez-vous des découvertes qui changeront votre point de vue au tournant d'un chemin.

John puise sa force de l'intérieur, mais il devra aussi affronter des boss lors de combats intenses, sous la forme de manifestations troublantes — symbolisant toutes des éléments uniques de la psyché humaine. Certaines rencontres pourraient même vous faire douter de la réalité… mais n'oubliez pas : pour survivre, vous devrez être prêt à prendre des risques.