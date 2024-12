The Messenger - La pépite de Sabotage Studio s'offre enfin une version physique sur Nintendo Switch

Jeu à succès de signé Sabotage Studio sorti en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, il ne manquait plus qu'une version physique pour que The Messenger atteigne la consécration. Devolver Digital, Sabotage Studio et Maximum Entertainment France viennent enfin d'annoncer un partenariat pour proposer au printemps 2025 d'une édition physique pour le platformer rétro. L'édition physique du jeu sera disponible pour Nintendo Switch et Playstation 5 dès le 21 mars 2025 , contenant également le DLC "Picnic Panic", véritable prolongement du jeu offrant aux joueurs de nouveaux défis.

À propos de The Messenger : Lorsqu'une armée de démons débarque dans son village, un jeune ninja est appelé à traverser un monde maudit afin de livrer un parchemin vital à la survie de son clan. Ce qui débute comme un classique jeu d'action et de plateforme se révèle rapidement comme une grande aventure remplie d'émotions fortes, de rebondissements et de calembours. Comprend le DLC Picnic Panic ! L'histoire épique de The Messenger continue de plus belle dans un DLC résolument estival à l'action tropicale et explosive ! Sur l'île Voodkin, le démon Barma'thazël a capturé de pauvres petites créatures sans défense qu'il est farouchement déterminé à utiliser dans ses rituels ténébreux. Seul notre héros intrépide pourra porter secours à ces bestioles lilliputiennes dans cette aventure « 50% vacances, 50% sauvetage, 100% fun » ! The Messenger (Jeu de base) : Un jeu dynamique et acrobatique aux contrôles ultra précis dignes d'une aventure de ninja épique.

Des améliorations de personnage, de nouvelles habiletés, des niveaux secrets et des raccourcis cachés.

Des animations, des décors et des sprites 8 et 16 bits méticuleusement conçus dans l'esprit des classiques de l'époque.

Une distribution mémorable et étonnante d'adversaires, de partenaires et de boss.

Une bande-sonore originale du compositeur chiptune de renom Rainbowdragoneyes, faite à la main en utilisant un Famitracker. DLC "Picnic Panic" : Au programme des festivités : trois nouveaux niveaux et boss au beau milieu d'un environnement foisonnant de magie vaudou et de merveilles exotiques.

Une collection inédite d'ennemis qui sortent des sentiers battus.

Le marchand va encore vous en raconter de bonnes.

Toujours plus de salles de défis, d'artefacts savamment dissimulés et de surprises... surprenantes !

18 pistes musicales inédites créées par Rainbowdragoneyes, le compositeur primé de The Messenger.